Лидеры Британии и ЕС рассказали подробности соглашения по Северной Ирландии

Новая договоренность по транзиту товаров через Северную Ирландию, заключенная между Великобританией и Европейской комиссией, будет называться "Виндзорское рамочное соглашение" и в целом базируется на предложениях Лондона.

Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Сунака, "нынешнее соглашение обеспечивает бесперебойное движение товаров во всем Соединенном Королевстве, защищает место Северной Ирландии в нашем союзе и гарантирует суверенитет северных ирландцев".

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Одно из ключевых предложений Виндзорского рамочного соглашения - введение двух параллельных путей ввоза товаров с Британских островов в Северную Ирландию: "зеленого" и "красного". Первый будет предназначаться для товаров, которые не будут вывозиться из Северной Ирландии, а второй - для тех, в отношении которых такой риск существует.

"Для "зеленого" пути будут отменены проверки и бумажная работа. Это означает, что те, кто торгует едой - супермаркеты, рестораны и т.д. - больше не будут нуждаться в сотнях сертификатов для каждого грузовика", - пояснил Сунак и добавил, что это означает фактическую отмену границы в Ирландском море.

Другие изменения, предусмотренные Виндзорским рамочным соглашением, предусматривают изменение текста Североирландского протокола в вопросах сбора НДС, акцизов, а также разрешений на ввоз в Северную Ирландию животных и лекарств.

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Кроме того, парламент Северной Ирландии - Стормонт - получит право останавливать действие того законодательства ЕС, которое все еще применяется в стране для избежания проблем с пересечением границы с Ирландией. Этот механизм, по словам Сунака, называется "тормоз Стормонта" (a Stormont break).

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Виндзорское рамочное соглашение позволит начать "новую главу" в отношениях Лондона и Брюсселя, а также "обеспечит долгосрочные решения" для людей и бизнеса в Северной Ирландии.

"Мы знали, что это будет нелегко. Мы знали, что нам нужно очень внимательно выслушать беспокойство друг друга. Но, прежде всего, мы должны были прислушаться к проблемам народа Северной Ирландии. Сегодня мы можем гордиться тем, что выполнили это обязательство", - заявила она.

Напомним, после Brexit движение товаров в Северной Ирландии должен был определять Североирландский протокол, с учетом исторической специфики региона. Соглашение Страстной пятницы 1998 года, положившее конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, предусматривало "прозрачную" границу между двумя частями острова. После Brexit и выхода Британии из единого рынка встал вопрос о том, как проводить таможенные проверки товаров, чтобы выполнять это условие.

В качестве компромисса, таможенную границу решили сместить в порты Северной Ирландии, а сам регион оставить в едином рынке ЕС. Но это нарушило торговлю между Северной Ирландией и Британией из-за бремени новой бумажной работы и таможенных процедур, а также привело к глубокому политическому кризису в Северной Ирландии.

О том, почему Brexit обострил напряжение в Северной Ирландии, смотрите в разговоре с экспертом Александром Краевым, или читайте в статье Ирландский тупик: как Борис Джонсон создал проблему для Британии и ЕС.