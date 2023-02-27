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Росія перекидає військових на гарячі напрямки, здійснила кілька невдалих атак – Генштаб

Олена РощінаПонеділок, 27 лютого 2023, 17:43
Росія перекидає військових на гарячі напрямки, здійснила кілька невдалих атак – Генштаб
Ілюстартивне фото Генштабу ЗСУ

Російська Федерація збільшує чисельність особового складу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, де веде наступ.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 27 лютого

Дослівно: "Триває 369 дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. 

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За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області".

Деталі: Протягом поточної доби армія РФ завдала 8 ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 із них – іранськими ударними БПлА типу "Шахед-136", а також здійснила понад 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські воїни за поточну добу знищили 9 із 12 іранських ударних БПлА типу "Шахед-136" та 1 – типу "Zala".

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області; Ветеринарне, Стрілеча Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка, Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка – Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали населені пункти, зокрема, Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції українських військ, здійснив декілька безуспішних атак у напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я Запорізької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій української артилерії розгорнув у районі н.п. Степове радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 20 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Берегове, Берислав, Веселе, Тягинка, Антонівка та місто Херсон.

Теми: війнаГенштабРосіяЛуганська область
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