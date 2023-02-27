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Россия перебрасывает военных на горячие направления, совершила несколько неудачных атак – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 17:43
Россия перебрасывает военных на горячие направления, совершила несколько неудачных атак – Генштаб
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российская Федерация увеличивает численность личного состава на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где ведет наступление.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 27 февраля

Дословно: "Идут 369 девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава

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По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области".

Детали: В течение текущих суток армия РФ нанесла 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них – иранскими ударными БПЛА типа "Шахед-136", а также осуществила более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПЛА типа "Шахед-136" и 1 – типа "Zala".

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено. Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в частности противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Строительное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрелечье Гатище, Волчанские Хутора, Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка – Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Железнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. Враг активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии, а для определения позиций украинской артиллерии развернул в районе н.п. Степной радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и город Херсон.

Темы: войнаГенштабРосcияЛуганская область
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