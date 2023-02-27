Чоловік з Одещини продавав неіснуючі пікапи для української армії

Чоловік з Одещини заробляв на продажі неіснуючих автомобілів на потреби української армії, рекламу яких виставляв в соцмережах.

Джерело: повідомлення Одеської обласної прокуратури

Дослівно: "Слідством встановлено, що обвинувачений, знаючи про великий попит на позашляховики для передачі ЗСУ, розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку".

Деталі: Справу відкрили за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

В такий спосіб зловмисник отримав від волонтерів понад 60 тисяч грн авансу за продаж 4 фейкових пікапів. Кошти ошуканих людей він витратив на власні потреби. В ході досудового розслідування збитки потерпілим відшкодовано у повному обсязі.