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Чоловік з Одещини продавав неіснуючі пікапи для української армії

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 18:43
Фото ілюстративне

Чоловік з Одещини заробляв на продажі неіснуючих автомобілів на потреби української армії, рекламу яких виставляв в соцмережах.  

Джерело: повідомлення Одеської обласної прокуратури

Дослівно: "Слідством встановлено, що обвинувачений, знаючи про великий попит на позашляховики для передачі ЗСУ, розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку".

Деталі: Справу відкрили за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

В такий спосіб зловмисник отримав від волонтерів понад 60 тисяч грн авансу за продаж 4 фейкових пікапів. Кошти ошуканих людей він витратив на власні потреби. В ході досудового розслідування збитки потерпілим відшкодовано у повному обсязі.

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Теми: Одесаарміяволонтери
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