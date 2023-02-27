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Мужчина из Одесской области продавал несуществующие пикапы для украинской армии

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 17:43
Мужчина из Одесской области продавал несуществующие пикапы для украинской армии
Фото иллюстративное

Мужчина из Одесской области зарабатывал на продаже несуществующих автомобилей на нужды украинской армии, рекламу которых выставлял в соцсетях. 

Источник: сообщение Одесской областной прокуратуры

Дословно: "Следствием установлено, что обвиняемый, зная о большом спросе на внедорожники для передачи ВСУ, размещал в социальных сетях информацию о продаже несуществующих автомобилей по заниженным ценам. Одним из условий продажи автомобилей по низкой цене была уплата аванса на его банковскую карточку".

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Детали: Дело открыли по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Таким образом злоумышленник получил от волонтеров более 60 тысяч грн аванса за продажу 4 фейковых пикапов. Средства обманутых людей он потратил на собственные нужды. В ходе досудебного расследования ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Темы: Одессаармияволонтеры
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