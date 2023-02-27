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Росія не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів – Буданов

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 17:56
Росія не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів – Буданов
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО УП

Російська Федерація не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотне.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова: "Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу. Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають".

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Деталі: На питання, чи поспішає зараз російська сторона, він відповів: "Всі будуть зараз поспішати".

Буданов також наголосив, що наступні три місяців будуть "дуже активними" та визначать подальший перебіг подій. На питання, йдеться про Донеччину, Луганщину чи південь, він відповів: "Абсолютно всюди".

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Теми: БудановрозвідкавійнаРосія
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