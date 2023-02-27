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Россия не готова к долговременной войне из-за ограниченности ресурсов - Буданов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 17:56
Россия не готова к долговременной войне из-за ограниченности ресурсов - Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО УП

Российская Федерация не готова к длительной войне из-за ограниченности ресурсов, хотя показательно демонстрирует обратное.

Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки

Прямая речь: "Россия не готова на долговременные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетия", но на самом деле их ресурсы весьма ограничены. И во времени и в объемах. И они об этом прекрасно знают".

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Детали: На вопрос, спешит ли сейчас российская сторона, он ответил: "Все будут сейчас спешить".

Буданов также отметил, что следующие три месяца будут "очень активными" и определят дальнейший ход событий. На вопрос, идет ли речь о Донетчине, Луганщине или юге, он ответил: "Абсолютно везде".

Темы: БудановразведкавойнаРосcия
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