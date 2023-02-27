Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина під тиском Польщі розблокувала рішення ЄС щодо Саакашвілі, його озвучили грузинській владі

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 19:36
Міхеїл Саакашвілі, фото з його Facebook

Представник Європейського Союзу в Тбілісі подав офіційний протест грузинській владі щодо колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM, "Перший канал" Грузії

Посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський передав протест грузинському міністру юстиції. У ньому міститься заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.

Саакашвілі відбуває шестирічний термін ув'язнення за нібито зловживання владою. Останнім часом стан його здоров'я значно погіршився.

Польща побоюється, що через те, що Саакашвілі вважається особистим ворогом Кремля, Росія може позбавити його життя "грузинськими руками".

На саміті ЄС 10 лютого прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова прийняти його на лікування. "Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим", - сказав він.

До ініційованої Польщею акції протесту швидко приєдналися всі країни - окрім Угорщини, яка її заблокувала.

ВІДЕО ДНЯ

Для такого типу офіційного протесту (демаршу на дипломатичній мові) потрібна одностайність. Зрештою, Угорщина - під тиском Польщі та інших країн - відступила.

Нагадаємо, депутати Європарламенту у затвердженій 15 лютого резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Теми: СаакашвіліУгорщинаПольщаГрузія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський провів енергетичну нараду: Зиму пройдено, загроза зберігається

Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини

Ще у двох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен"

В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів

ВАКС призначив Коболєву заставу в 230 мільйонів

Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT

Усі новини...
Саакашвілі
Угорщина заблокувала рішення ЄС у справі Саакашвілі – ЗМІ
Європарламент закликав помилувати Саакашвілі та ввести санкції проти Іванішвілі
Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі на лікування за кордон
Останні новини
22:59
Зіткнення потягів у Греції: керівники залізничних компаній звільнилися
22:55
США отримали від РФ ноту про "призупинення" участі в ключовому ядерному договорі
22:42
Російський олігарх Тіньков просить Британію зняти санкції – і не лише він
22:22
У Литві хочуть на місяць продовжити надзвичайний стан через війну РФ проти України
22:09
Зеленський: Нові активні дії українських військових повернуть безпеку прифронтовій зоні
22:01
Українська ППО збиває 80% ракет Росії – Наєв
21:50
відеоЗеленський провів енергетичну нараду: Зиму пройдено, загроза зберігається
21:43
Румунія побудує понтонний міст через Прут для транспортування зерна з України
21:34
Лідер чеських популістів розкритикував експосла України за "зарозумілість"
21:13
доповнено, аудіоВ окупованому Криму пролунали вибухи
Усі новини...