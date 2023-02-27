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Угорщина під тиском Польщі розблокувала рішення ЄС щодо Саакашвілі, його озвучили грузинській владі

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 18:36
Угорщина під тиском Польщі розблокувала рішення ЄС щодо Саакашвілі, його озвучили грузинській владі
Міхеїл Саакашвілі, фото з його Facebook

Представник Європейського Союзу в Тбілісі подав офіційний протест грузинській владі щодо колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM, "Перший канал" Грузії

Посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський передав протест грузинському міністру юстиції. У ньому міститься заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.

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Саакашвілі відбуває шестирічний термін ув'язнення за нібито зловживання владою. Останнім часом стан його здоров'я значно погіршився.

Польща побоюється, що через те, що Саакашвілі вважається особистим ворогом Кремля, Росія може позбавити його життя "грузинськими руками".

На саміті ЄС 10 лютого прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова прийняти його на лікування. "Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим", - сказав він.

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До ініційованої Польщею акції протесту швидко приєдналися всі країни - окрім Угорщини, яка її заблокувала.

Для такого типу офіційного протесту (демаршу на дипломатичній мові) потрібна одностайність. Зрештою, Угорщина - під тиском Польщі та інших країн - відступила.

Нагадаємо, депутати Європарламенту у затвердженій 15 лютого резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Теми: СаакашвіліУгорщинаПольщаГрузія
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