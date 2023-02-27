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Венгрия под давлением Польши разблокировала решение ЕС по Саакашвили, его озвучили грузинским властям

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 19:36
Михеил Саакашвили, фото из его Facebook

Представитель Европейского Союза в Тбилиси подал официальный протест грузинским властям в отношении бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Как сообщил "Первый канал" Грузии, посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский передал протест грузинскому министру юстиции. В нем содержится призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.

Саакашвили отбывает шестилетний срок заключения за якобы злоупотребление властью. В последнее время состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Польша опасается, что из-за того, что Саакашвили считается личным врагом Кремля, Россия может лишить его жизни "грузинскими руками".

На саммите ЕС 10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять его на лечение. "Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим", - сказал он.

К инициированной Польшей акции протеста быстро присоединились все страны - кроме Венгрии, которая ее заблокировала.

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Для такого типа официального протеста (демарша на дипломатическом языке) нужно единодушие. В конце концов, Венгрия - под давлением Польши и других стран - отступила.

Напомним, депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.

Темы: СаакашвилиВенгрияПольшаГрузия
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