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У кількох містах України підлітки з російської "ПВК Редан" збирались для масових бійок

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 20:20
У кількох містах України підлітки з російської ПВК Редан збирались для масових бійок
Фото: поліція

У Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок 27 лютого.

Джерело: пресслужба Нацполіції Харківщини, начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко, начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, Медуза, BBC, пресслужба поліції Києва, джерела УП, Журнал Житомира

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що близько 14:00 на площі Конституції в Харкові зібралась група молодих людей для вчинення масової бійки, щоб підтримати флешмоб, запущений РФ. Усіх учасників затримано.

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Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що поліція встановила 245 людей, з яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 хлопців, а дівчат – 66. 

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Слідчим управлінням зареєстровано справи за фактами готування до масових заворушень та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 304 КК України. Санкція статті – від 5 до 8 років позбавлення волі. Батьки можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, за ст. 184 КУпАП.

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Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що з батьками проводитимуть профілактичні бесіди: "Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважні з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв'язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. Війна триває не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших із вами дітей для досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо зупинити це".

 

Довідково: Російські ЗМІ повідомляють, що облави на підлітків у РФ розпочалися 24 лютого після кількох масових бійок, що сталися в торгових центрах. Затримання відбувалися в Санкт-Петербурзі, Курську, Новосибірську та Казані.

Самі підлітки називають себе "ПВК Редан". BBC повідомляє, що це підліткова субкультура, яка виникла в соцмережах і натхненна аніме-серіалом "Hunter x Hunter", у якому є бандитське угруповання під назвою "Редан". Символи підліткової "ПВК" - чорний колір, павуки і цифра 4. У соцмережах є й кілька інших спільнот, які спрямовані проти "Редана", і через це у підлітків трапляються бійки.

Доповнено: В Печерському районі Києва 27 лютого поліція також попередила бійку підлітків. Правоохоронці повідомляють, що учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з‘ясування обставин.

У Львові про бійку в центрі міста повідомили активісти. На місці події було кілька екіпажів поліції, які не дали організувати бійку.

Джерела УП у поліції повідомили, що зібрання підлітків було також в Івано-Франківську. Сутичок не фіксували. Правоохоронці провели "виховну роботу" з деякими підлітками і наразі розбираються у ситуації. 

Також ЗМІ повідомляють, що до руху "Редан" близько 16:00 запрошували у Житомирі. Втрутилась поліція та молодь. Обійшлося без сутичок, затримано до 10 осіб із битами.

 

Теми: ХарківдітиРосіяполіція
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