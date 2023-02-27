В нескольких городах Украины подростки из российской "ЧВК Редан" собирались для массовых драк

В Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк 27 февраля.

Источник: пресс-служба Нацполиции Харьковщины, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, Медуза, BBC, Журнал Житомира, пресслужба полиции Киева, источники УП

Детали: Правоохранители сообщают, что около 14:00 на площади Конституции в Харькове собралась группа лиц для совершения массовой драки, чтобы поддержать флешмоб, запущенный РФ. Всех задержали.

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Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что полиция установила 245 человек, из которых 30 совершеннолетних. Среди несовершеннолетних 149 парней, а девушек - 66.

Следственным управлением зарегистрированы дела по фактам приготовления к массовым беспорядкам и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 304 УК Украины. Санкция статьи - от 5 до 8 лет лишения свободы.

Родители могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, по ст. 184 КУоАП.

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Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что с родителями будут проводить профилактические беседы: "Я обращаюсь ко всем взрослым. Будьте внимательны с вашими детьми, поддерживайте с ними постоянную связь, помогайте им разобраться в том, что происходит, где добро, а где зло. Война продолжается не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей. Только вместе мы сможем остановить это".

Справочно: Российские СМИ утверждают, что облавы на подростков в РФ начались 24 февраля после нескольких массовых драк, произошедших в торговых центрах. Задержания происходили в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

Сами подростки называют себя "ЧВК Редан". BBC сообщает, что это подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Редан". Символы подростковой "ЧВК" - черный цвет, пауки и цифра 4. В соцсетях есть и несколько других сообществ, которые направлены против "Редана", и из-за этого у подростков случаются драки.

Дополнено: В Печерском районе Киева 27 февраля полиция также предупредила драку подростков. Правоохранители сообщают, что участников доставили в отдел полиции для установления лиц и выяснения обстоятельств.

Во Львове о драке в центре города сообщили активисты. На месте происшествия было несколько экипажей полиции, которые не дали организовать драку.

Источники УП в полиции сообщили, что собрание подростков было также в Ивано-Франковске. Столкновений зафиксировано не было. Правоохранители провели "воспитательную работу" с некоторыми подростками и сейчас разбираются в ситуации.

А ви знаєте що це? А це центр Франківська і купа підлітків, які виконують завдання флешмоб руснявого так званого «ЧВК Редан», русня в себе який день затримує підлітків. Я не раз писала тут про те, що молодь у Франківську масово зросійщена, от ще один доказ

Просто вдумайтесь чвк pic.twitter.com/aGhUut9mYs — Housepainter (@go2the5dogs) February 26, 2023

Также СМИ сообщают, что к движению "Редан" около 16:00 приглашали в Житомире. Вмешалась полиция и молодежь. Обошлось без столкновений, задержаны до 10 человек с битами.