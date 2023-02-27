В нескольких городах Украины подростки из российской "ЧВК Редан" собирались для массовых драк

В Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк 27 февраля.

Источник: пресс-служба Нацполиции Харьковщины, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, Медуза, BBC, Журнал Житомира, пресслужба полиции Киева, источники УП

Детали: Правоохранители сообщают, что около 14:00 на площади Конституции в Харькове собралась группа лиц для совершения массовой драки, чтобы поддержать флешмоб, запущенный РФ. Всех задержали.

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что полиция установила 245 человек, из которых 30 совершеннолетних. Среди несовершеннолетних 149 парней, а девушек - 66.

Следственным управлением зарегистрированы дела по фактам приготовления к массовым беспорядкам и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 304 УК Украины. Санкция статьи - от 5 до 8 лет лишения свободы.

Родители могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, по ст. 184 КУоАП.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что с родителями будут проводить профилактические беседы: "Я обращаюсь ко всем взрослым. Будьте внимательны с вашими детьми, поддерживайте с ними постоянную связь, помогайте им разобраться в том, что происходит, где добро, а где зло. Война продолжается не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей. Только вместе мы сможем остановить это".

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Справочно: Российские СМИ утверждают, что облавы на подростков в РФ начались 24 февраля после нескольких массовых драк, произошедших в торговых центрах. Задержания происходили в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

Сами подростки называют себя "ЧВК Редан". BBC сообщает, что это подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Редан". Символы подростковой "ЧВК" - черный цвет, пауки и цифра 4. В соцсетях есть и несколько других сообществ, которые направлены против "Редана", и из-за этого у подростков случаются драки.

Дополнено: В Печерском районе Киева 27 февраля полиция также предупредила драку подростков. Правоохранители сообщают, что участников доставили в отдел полиции для установления лиц и выяснения обстоятельств.

Во Львове о драке в центре города сообщили активисты. На месте происшествия было несколько экипажей полиции, которые не дали организовать драку.

Источники УП в полиции сообщили, что собрание подростков было также в Ивано-Франковске. Столкновений зафиксировано не было. Правоохранители провели "воспитательную работу" с некоторыми подростками и сейчас разбираются в ситуации.

А ви знаєте що це? А це центр Франківська і купа підлітків, які виконують завдання флешмоб руснявого так званого «ЧВК Редан», русня в себе який день затримує підлітків. Я не раз писала тут про те, що молодь у Франківську масово зросійщена, от ще один доказ

Просто вдумайтесь чвк pic.twitter.com/aGhUut9mYs — Housepainter (@go2the5dogs) February 26, 2023

Также СМИ сообщают, что к движению "Редан" около 16:00 приглашали в Житомире. Вмешалась полиция и молодежь. Обошлось без столкновений, задержаны до 10 человек с битами.