Польща не виключає скасування прикордонного руху з Білоруссю

Заступник глави МВС Польщі Мачей Вонсік не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Заступник міністра прокоментував "обмін дипломатичними ударами" між Польщею та Білоруссю.

Серед іншого, його запитали, чи можливо закрити всі польсько-білоруські прикордонні переходи.

"Я не знаю, чи можливо закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю. Я знаю одне. Ми не можемо бездіяльно дивитися на те, що Лукашенко робить з польською меншиною. Те, що було зроблено з Почобутом, просто немислимо". - підкреслив Вонсік.

Ані засудження представників польської меншини "білоруськими трибуналами", ані знищення цвинтарів солдатів Армії Крайової не можуть залишатися без реакції з боку Польщі, додав заступник міністра.

"Польща готова до різних ситуацій. Чесно кажучи, я б не виключав ситуації, що у нас не буде прикордонного руху з Білоруссю". - підкреслив він.

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Відповідаючи на запитання, чи буде компенсація польським компаніям, які зазнають збитків у такій ситуації, заступник голови Міністерства внутрішніх справ нагадав, що коли підприємцям завдавали шкоди політичні акції, які, на думку уряду, були необхідними, то створювалися такі програми.

"Ми готові і налаштовані діяти далі. З іншого боку, ми подивимося, як поводитиметься білоруська сторона. Ми чекаємо певних сигналів. Перш за все, ми хочемо, щоб Почобут був на волі. Це очевидно" - сказав Вонсік. Як він підкреслив, уряд хоче, щоб були дотримані права польської меншини, а також щоб припинилося руйнування кладовищ солдатів АК.

10 лютого рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках було призупинено на невизначений строк. Це стало результатом рішення глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Маріуша Камінського, прийнятого, як заявив міністр, "у зв'язку з важливими інтересами державної безпеки". Раніше білоруський суд у Гродно засудив активіста польської меншини і журналіста Анджея Почобута до восьми років колонії загального режиму.

У свою чергу, білоруський режим 18 лютого запровадив обмеження, згідно з якими польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією. Їхні транспортні засоби проходять митне оформлення лише в пункті пропуску Кукурики-Козловичі з терміналом у Корощині.

В результаті глава Міністерства внутрішніх справ Польщі вирішив обмежити проїзд через прикордонний перехід Кукурики-Козловичі. Починаючи з вівторка, вантажний рух через цей прикордонний перехід відкритий лише для транспортних засобів, зареєстрованих у країнах-членах Європейського Союзу та європейської економічної зони. Перевізники з-поза меж цих країн, в тому числі білоруські, можуть проїхати лише з Польщі до Білорусі та з Білорусі до Польщі через Литву та Латвію.