Польша не исключает отмены пограничного движения с Беларусью

Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик не исключил отмены пограничного движения с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Заместитель министра прокомментировал "обмен дипломатическими ударами" между Польшей и Беларусью.

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Среди прочего, его спросили, возможно ли закрыть все польско-белорусские пограничные переходы.

"Я не знаю, возможно ли закрыть все пограничные переходы с Беларусью. Я знаю одно. Мы не можем бездейственно смотреть на то, что Лукашенко делает с польским меньшинством. То, что было сделано с Почобутом, просто немыслимо". - подчеркнул Вонсик.

Ни осуждение представителей польского меньшинства "белорусскими трибуналами", ни уничтожение кладбищ солдат Армии Крайовой не могут оставаться без реакции со стороны Польши, добавил замминистра.

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"Польша готова к различным ситуациям. Честно говоря, я бы не исключал ситуации, что у нас не будет пограничного движения с Беларусью". - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, будет ли компенсация польским компаниям, которые понесут убытки в такой ситуации, замглавы Министерства внутренних дел напомнил, что когда предпринимателям наносили ущерб политические акции, которые, по мнению правительства, были необходимыми, то создавались такие программы.

"Мы готовы и настроены действовать дальше. С другой стороны, мы посмотрим, как будет вести себя белорусская сторона. Мы ждем определенных сигналов. Прежде всего, мы хотим, чтобы Почобут был на свободе. Это очевидно", - сказал Вонсик. Как он подчеркнул, правительство хочет, чтобы были соблюдены права польского меньшинства, а также чтобы прекратилось разрушение кладбищ солдат АК.

10 февраля движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках было приостановлено на неопределенный срок. Это стало результатом решения главы Министерства внутренних дел и администрации Мариуша Каминского, принятого, как заявил министр, "в связи с важными интересами государственной безопасности". Ранее белорусский суд в Гродно приговорил активиста польского меньшинства и журналиста Анджея Почобута к восьми годам колонии общего режима.

В свою очередь, белорусский режим 18 февраля ввел ограничения, согласно которым польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами на участке белорусской границы с Литвой и Латвией. Их транспортные средства проходят таможенное оформление только в пункте пропуска Кукурики-Козловичи с терминалом в Корощине.

В результате глава Министерства внутренних дел Польши решил ограничить проезд через пограничный переход Кукурики-Козловичи. Начиная со вторника, грузовое движение через этот пограничный переход открыт только для транспортных средств, зарегистрированных в странах-членах Европейского Союза и европейской экономической зоны. Перевозчики из-за пределов этих стран, в том числе белорусские, могут проехать только из Польши в Беларусь и из Беларуси в Польшу через Литву и Латвию.