Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан: Треба "десять тисяч разів" подумати перед розширенням НАТО на схід

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 19:47

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок під час спілкування з депутатами угорського парламенту щодо майбутнього членства Швеції та Фінляндії в НАТО скептично прокоментував можливий вступ України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Під час дискусії Орбан заявив, що рано чи пізно буде порушене питання вступу України в Північноатлантичний Альянс, але "ми маємо десять тисяч разів подумати над подальшим розширенням НАТО на схід", аби Будапешт не був втягнутий у війну.

Реклама:

Угорський прем’єр водночас запевнив, що ці міркування не стосуються вступу в НАТО Швеції чи Фінляндії.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна–НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року.

Водночас у перші тижні російського вторгнення в Україну Угорщина призупинила своє вето і Дмитро Кулеба був запрошений та брав участь у офіційних зустрічах НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков також брав участь у зустрічах НАТО попри угорське вето.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

Читайте також: Вступ України в НАТО до кінця війни: деталі нової пропозиції про розширення Альянсу.

Теми: УгорщинаОрбанНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: