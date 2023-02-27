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Орбан: Треба "десять тисяч разів" подумати перед розширенням НАТО на схід

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 20:47

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок під час спілкування з депутатами угорського парламенту щодо майбутнього членства Швеції та Фінляндії в НАТО скептично прокоментував можливий вступ України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Під час дискусії Орбан заявив, що рано чи пізно буде порушене питання вступу України в Північноатлантичний Альянс, але "ми маємо десять тисяч разів подумати над подальшим розширенням НАТО на схід", аби Будапешт не був втягнутий у війну.

Угорський прем’єр водночас запевнив, що ці міркування не стосуються вступу в НАТО Швеції чи Фінляндії.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна–НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року.

Водночас у перші тижні російського вторгнення в Україну Угорщина призупинила своє вето і Дмитро Кулеба був запрошений та брав участь у офіційних зустрічах НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков також брав участь у зустрічах НАТО попри угорське вето.

Нещодавно угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

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Читайте також: Вступ України в НАТО до кінця війни: деталі нової пропозиції про розширення Альянсу.

Теми: УгорщинаОрбанНАТО
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