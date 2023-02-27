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Орбан: Надо "десять тысяч раз" подумать перед расширением НАТО на восток

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 19:47

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник во время общения с депутатами венгерского парламента относительно будущего членства Швеции и Финляндии в НАТО скептически прокомментировал возможное вступление Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Во время дискуссии Орбан заявил, что рано или поздно будет поднят вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс, но "мы должны десять тысяч раз подумать над дальнейшим расширением НАТО на восток", чтобы Будапешт не был втянут в войну.

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Венгерский премьер одновременно заверил, что эти соображения не касаются вступления в НАТО Швеции или Финляндии.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года.

В то же время в первые недели российского вторжения в Украину Венгрия приостановила свое вето и Дмитрий Кулеба был приглашен и участвовал в официальных встречах НАТО. Министр обороны Алексей Резников также участвовал во встречах НАТО, несмотря на венгерское вето.

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Недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт разблокирует проведение встреч Комитета Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит требование относительно прав венгерских меньшинств.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО до конца войны: детали нового предложения о расширении Альянса.

Темы: ВенгрияОрбанНАТО
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