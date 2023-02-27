Орбан: Надо "десять тысяч раз" подумать перед расширением НАТО на восток

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник во время общения с депутатами венгерского парламента относительно будущего членства Швеции и Финляндии в НАТО скептически прокомментировал возможное вступление Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Во время дискуссии Орбан заявил, что рано или поздно будет поднят вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс, но "мы должны десять тысяч раз подумать над дальнейшим расширением НАТО на восток", чтобы Будапешт не был втянут в войну.

Венгерский премьер одновременно заверил, что эти соображения не касаются вступления в НАТО Швеции или Финляндии.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года.

В то же время в первые недели российского вторжения в Украину Венгрия приостановила свое вето и Дмитрий Кулеба был приглашен и участвовал в официальных встречах НАТО. Министр обороны Алексей Резников также участвовал во встречах НАТО, несмотря на венгерское вето.

Недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт разблокирует проведение встреч Комитета Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит требование относительно прав венгерских меньшинств.

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