В урядовій коаліції Іспанії спалахнула суперечка через військову допомогу Україні

В Іспанії розбіжності щодо реакції на війну в Україні підняли напругу всередині коаліційного уряду до такої міри, що за останні 48 годин два високопоставлених члени соціалістичного крила уряду з незвичною різкістю відповіли партнерам з Podemos за те, що вони посіяли сумніви щодо відправки іспанських військ на війну.

Про це повідомляє El Mundo, пише "Європейська правда".

В неділю міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес звинуватив міністра соціальних справ Іоне Беларру в поширенні "містифікацій", а в понеділок вже міністр оборони Маргарита Роблес дорікнула їй за те, що вона висловила свою думку з цього питання, не знаючи про нього.

"Цей член уряду може знати багато про свою сферу, але про інші області вона не знає нічого", - відповіла Маргарита Роблес.

Переполох у соціалістичному крилі уряду був спричинений деякими суперечливими заявами Беларри минулої п'ятниці, в яких міністр соціальних прав зробила заяви та інсинуації, що були піддані різкій критиці політиками і експертами.

Для початку Беларра заявила, що було "помилкою" надсилати зброю українцям для захисту своєї країни, оскільки "це зовсім не допомогло Україні". Іншою суперечливою тезою генерального секретаря партії Podemos стало її заохочення до відправки іспанських солдатів на війну. За її словами, спочатку іспанський уряд говорив, що ніколи не відправлятиме наступальні матеріали в Україну, але потім пішли зенітні ракети і танки, а тепер говорять про винищувачі. "Що далі? Іспанські солдати в Україні?" – запитала вона.

Це не перший раз, коли вона припустила участь іспанських солдатів. Тиждень тому Беларра теж це говорила, хоча тоді її слова не викликали особливого резонансу. Тепер, коли це стало відомо, уряд вирішив заперечити ці спекуляції в зародку.

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Роблес вже заявила, що "ніколи, ніколи" іспанські солдати не будуть відправлені в Україну. "Я не знаю прихованих причин, чому вона про це говорить, але це не відповідає дійсності, це не можливий сценарій і ніколи не станеться", - підкреслила Роблес, говорячи про свою колегу.

Podemos продовжує наполягати на своїй інсинуації і виправдовує її "прецедентом" відправки танків. У той же час партія критикує постачання зброї, оскільки шлях до миру, на її думку, може бути досягнутий лише шляхом переговорів. "Захищаючи мир, я не збираюся ні від кого приймати уроки. Тому що ми з миром, з тими, хто страждає від насильства, хто зазнає постійних нападів. Українські діти та зґвалтовані жінки потребують особливого захисту" – заявила міністр оборони.

Раніше Роблес заявила, що танки Leopard передають Україні тільки для оборони, а не для наступальних дій.