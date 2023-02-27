В правительственной коалиции Испании вспыхнул спор из-за военной помощи Украине

В Испании разногласия относительно реакции на войну в Украине подняли напряжение внутри коалиционного правительства до такой степени, что за последние 48 часов два высокопоставленных члена социалистического крыла правительства с необычной резкостью ответили партнерам из Podemos за то, что они посеяли сомнения относительно отправки испанских войск на войну.

Об этом сообщает El Mundo, пишет "Европейская правда".

В воскресенье министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес обвинил министра социальных дел Ионе Беларру в распространении "мистификаций", а в понедельник уже министр обороны Маргарита Роблес упрекнула ее за то, что она высказала свое мнение по этому вопросу, не зная о нем.

"Этот член правительства может знать много о своей сфере, но о других областях она не знает ничего", - ответила Маргарита Роблес.

Переполох в социалистическом крыле правительства был вызван некоторыми противоречивыми заявлениями Беларры в прошлую пятницу, в которых министр социальных прав сделала заявления и инсинуации, которые были подвергнуты резкой критике политиками и экспертами.

Для начала Беларра заявила, что было "ошибкой" посылать оружие украинцам для защиты своей страны, поскольку "это совсем не помогло Украине". Другим противоречивым тезисом генерального секретаря партии Podemos стало ее поощрение к отправке испанских солдат на войну. По ее словам, сначала испанское правительство говорило, что никогда не будет отправлять наступательные материалы в Украину, но потом пошли зенитные ракеты и танки, а теперь говорят об истребителях. "Что дальше? Испанские солдаты в Украине?" - спросила она.

Это не первый раз, когда она предположила участие испанских солдат. Неделю назад Беларра тоже это говорила, хотя тогда ее слова не вызвали особого резонанса. Теперь, когда это стало известно, правительство решило оспорить эти спекуляции в зародыше.

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Роблес уже заявила, что "никогда, никогда" испанские солдаты не будут отправлены в Украину. "Я не знаю скрытых причин, почему она об этом говорит, но это не соответствует действительности, это не возможный сценарий и никогда не произойдет", - подчеркнула Роблес, говоря о своей коллеге.

Podemos продолжает настаивать на своей инсинуации и оправдывает ее "прецедентом" отправки танков. В то же время партия критикует поставки оружия, поскольку путь к миру, по ее мнению, может быть достигнут только путем переговоров: "Защищая мир, я не собираюсь ни от кого принимать уроки. Потому что мы с миром, с теми, кто страдает от насилия, кто подвергается постоянным нападениям. Украинские дети и изнасилованные женщины нуждаются в особой защите", - заявила министр обороны.

Ранее Роблес заявила, что танки Leopard передают Украине только для обороны, а не для наступательных действий.