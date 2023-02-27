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Киян попереджають про тестування оновленої системи оповіщення

Олена РощінаПонеділок, 27 лютого 2023, 21:50

В останній день зими і в перший день весни у Деснянському районі Києва будуть тестувати оновлену системи оповіщення про надзвичайні ситуації, жителів столиці просять зберігати спокій. 

Джерело: КМДА

Деталі: У Деснянському районі з 9-ї ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України. 

Дослівно: "Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення".

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Теми: Київ
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