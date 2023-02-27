Киевлян предупреждают о тестировании обновленной системы оповещения

В последний день зимы и в первый день весны в Деснянском районе Киева будут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, жителей столицы просят сохранять спокойствие.

Источник: КГГА (КМДА)

Детали: В Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

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В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

Дословно: "Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения".