Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевлян предупреждают о тестировании обновленной системы оповещения

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 21:50

В последний день зимы и в первый день весны в Деснянском районе Киева будут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, жителей столицы просят сохранять спокойствие.

Источник: КГГА (КМДА)

Детали: В Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

Дословно: "Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Российский олигарх Тиньков просит Британию снять санкции – и не только он

видеоЗеленский провел энергетическое совещание: Зима пройдена, угроза сохраняется

Россияне ударили по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины

Еще в двух областях Украины обнаружили новый подвид COVID-штамма Омикрон "Кракен"

В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

ВАКС назначил Коболеву залог в 230 миллионов

Все новости...
Киев
Журналисты нашли, на кого Медведчук и Козак записали доли в киевских компаниях
Украинские защитники уничтожили ночью 11 "Шахедов", 9 – вокруг Киева
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Последние новости
01:03
Словакия может передать Украине 10 МиГ-29, решение ожидается в течение дней-недель
00:53
Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – AP
00:20
США призывают союзников наложить санкции на Китай, если он передаст России оружие – СМИ
23:55
Во Франции готовятся впервые конфисковать имущество подсанкционного российского олигарха – СМИ
23:50
видеоРосСМИ сообщают, что в Москве усиливают ПВО
23:30
Партия Орбана обещает поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
23:22
В Сумах слышали отзвук обстрелов приграничья из артиллерии РФ
22:59
Столкновение поездов в Греции: руководители ж/д компаний уволились
22:55
США получили от РФ ноту о "приостановлении" участия в ключевом ядерном договоре
22:42
Российский олигарх Тиньков просит Британию снять санкции – и не только он
Все новости...