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Киевлян предупреждают о тестировании обновленной системы оповещения

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 20:50

В последний день зимы и в первый день весны в Деснянском районе Киева будут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, жителей столицы просят сохранять спокойствие.

Источник: КГГА (КМДА)

Детали: В Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

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В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

Дословно: "Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения".

Темы: Киев
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