РФ обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровщину – ОВА
Понеділок, 27 лютого 2023, 22:03
Російські окупанти 27 лютого обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook
Пряма мова: "Агресор знову бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада.
Загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів".
Деталі: Лисак повідомив, що пошкоджено з десяток будинків, чотири господарські споруди, кілька авто, газопровід. Без постраждалих.