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РФ обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровщину – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 22:03
ФОТО: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти 27 лютого обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook

Пряма мова: "Агресор знову бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада. 

Загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів". 

Деталі: Лисак повідомив, що пошкоджено з десяток будинків, чотири господарські споруди, кілька авто, газопровід. Без постраждалих.

 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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