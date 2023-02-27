РФ обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровщину – ОВА

Російські окупанти 27 лютого обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook

Пряма мова: "Агресор знову бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківщині. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада.

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Загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів".

Деталі: Лисак повідомив, що пошкоджено з десяток будинків, чотири господарські споруди, кілька авто, газопровід. Без постраждалих.