РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область – ОВА

Российские оккупанты 27 февраля обстреляли из тяжелой артиллерии два района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Facebook

Прямая речь: "Агрессор снова бил по Никопольскому району – самому Никополю и Марганецкой общине. Бил и по Синельниковскому району. Там под удар попала Великомихайловская громада.

В общем российская армия совершила 5 обстрелов из тяжелой артиллерии. Выпустила 40 снарядов".

Детали: Лысак сообщил, что повреждено с десяток домов, четыре хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Без пострадавших.