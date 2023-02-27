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РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 22:03
ФОТО: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты 27 февраля обстреляли из тяжелой артиллерии два района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Facebook

Прямая речь: "Агрессор снова бил по Никопольскому району – самому Никополю и Марганецкой общине. Бил и по Синельниковскому району. Там под удар попала Великомихайловская громада. 

В общем российская армия совершила 5 обстрелов из тяжелой артиллерии. Выпустила 40 снарядов". 

Детали: Лысак сообщил, что повреждено с десяток домов, четыре хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Без пострадавших.

 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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