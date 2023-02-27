РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область – ОВА
Понедельник, 27 февраля 2023, 22:03
Российские оккупанты 27 февраля обстреляли из тяжелой артиллерии два района Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Facebook
Прямая речь: "Агрессор снова бил по Никопольскому району – самому Никополю и Марганецкой общине. Бил и по Синельниковскому району. Там под удар попала Великомихайловская громада.
В общем российская армия совершила 5 обстрелов из тяжелой артиллерии. Выпустила 40 снарядов".
Детали: Лысак сообщил, что повреждено с десяток домов, четыре хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Без пострадавших.