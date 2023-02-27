Над Дніпропетровською областю знищено два безпілотники

У Дніпропетровській області бійці Повітряного командування "Схід" ввечері у понеділок 27 лютого знищили два російські безпілотники.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, голова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова Лисака: "Вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО. ПвК "Схід" знищено 2 ворожі БПЛА".

Пряма мова Лукашука: "Два російські БпЛА, що ошивалися в нашому небі, пішли слідом за їхнім крейсером. Туди їм всім і дорога. ПвК "Схід", дякуємо за вдале полювання!".

Деталі: Андрій Єрмак повідомив: "Дніпро та Запоріжжя – знищено два БПЛА".

Повітряна тривога у Дніпропетровській і Запорізькій областях тривала з 20:32 до 21:53.