Над Дніпропетровською областю знищено два безпілотники
Понеділок, 27 лютого 2023, 21:37
У Дніпропетровській області бійці Повітряного командування "Схід" ввечері у понеділок 27 лютого знищили два російські безпілотники.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, голова Офісу президента Андрій Єрмак
Пряма мова Лисака: "Вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО. ПвК "Схід" знищено 2 ворожі БПЛА".
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Пряма мова Лукашука: "Два російські БпЛА, що ошивалися в нашому небі, пішли слідом за їхнім крейсером. Туди їм всім і дорога. ПвК "Схід", дякуємо за вдале полювання!".
Деталі: Андрій Єрмак повідомив: "Дніпро та Запоріжжя – знищено два БПЛА".
Повітряна тривога у Дніпропетровській і Запорізькій областях тривала з 20:32 до 21:53.
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