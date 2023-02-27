Над Днепропетровской областью уничтожены два беспилотника

В Днепропетровской области бойцы Воздушного командования "Восток" вечером в понедельник 27 февраля уничтожили два российских беспилотника.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь Лысака: "Взрывы, которые слышали жители области, – это работа ПВО. ППК "Восток" уничтожены 2 вражеских БПЛА".

Прямая речь Лукашука: "Два российских БпЛА, которые ошивались в нашем небе, последовали за их крейсером. Туда им всем и дорога. ПВК "Восток", спасибо за успешную охоту!".

Детали: Андрей Ермак сообщил: "Днепр и Запорожье – уничтожены два БПЛА".

Воздушная тревога в Днепропетровской и Запорожской областях длилась с 20:32 до 21:53.