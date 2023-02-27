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Бельгія заморозила 58 млрд євро російських активів – найбільше в ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 22:55

Загальний обсяг активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених у Бельгії за рік із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, становить 58 мільярдів євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві міністра фінансів Бельгії Вінсента Вана Петегема з нагоди річниці активної фази війни в Україні.

З неї випливає, що бельгійський Мінфін заморозив 58 мільярдів євро російських активів, що є найбільшою сумою серед усіх країн-членів ЄС. Крім того, було заблоковано 191 мільярд євро російських фінансових операцій.

"Загалом ці заходи стосуються 1789 російських компаній та громадян, внесених до санкційного списку", – уточнюється в повідомленні.

Крім того, у зв’язку із санкціями Бельгія посилила митні перевірки щодо Росії та Білорусі: загалом було перевірено 91020 декларацій щодо цих держав, а також фізично проінспектовано 7925 контейнерів.

Нагадаємо, що станом на серпень 2022 року Бельгія заморозила 50,5 мільярда євро коштів, що належать людям, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.

Минулого тижня, як відомо, понад десяток країн Європейського Союзу включно з Бельгією виступили проти запропонованих штрафів за невиконання зобов'язань щодо звітності про місцерозташування російських активів до подальших роз'яснень.

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Теми: БельгіяЄСРосіясанкції
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