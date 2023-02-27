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Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов – больше всего в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 22:55

Общий объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в Бельгии за год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, составляет 58 миллиардов евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Вана Петегема по случаю годовщины активной фазы войны в Украине.

Из него следует, что бельгийский Минфин заморозил 58 миллиардов евро российских активов, что является наибольшей суммой среди всех стран-членов ЕС. Кроме того, был заблокирован 191 миллиард евро российских финансовых операций.

"В целом эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в связи с санкциями Бельгия усилила таможенные проверки в отношении России и Беларуси: всего было проверено 91020 деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.

Напомним, что по состоянию на август 2022 года Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро средств, принадлежащих людям, компаниям и другим юридическим лицам, которые попали под санкции после вторжения России в Украину.

На прошлой неделе, как известно, более десятка стран Европейского Союза, включая Бельгию, выступили против предложенных штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о местонахождении российских активов до дальнейших разъяснений.

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Темы: БельгияЕСРосcиясанкции
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