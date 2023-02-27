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Зеленський провів наради з силовим блоком: Ані шансу внутрішнім і зовнішнім загрозам

Олена РощінаПонеділок, 27 лютого 2023, 22:08
Зеленський провів наради з силовим блоком: Ані шансу внутрішнім і зовнішнім загрозам
Володимир Зеленський і Василь Малюк, фото з сайту президента

Президент Володимир Зеленський 27 лютого провів нараду з головою Служби безпеки України та іншими ключовими особами, які опікуються захистом держави. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців у понеділок

Пряма мова: "Провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку. Зокрема, нараду з головою СБУ Василем Малюком. З поточних питань і щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави.

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Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо так само, як і зовнішнім".

Теми: ЗеленськийвійнаДонецька областьСБУ
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