Зеленский провел совещания с силовым блоком: Ни шанса внутренним и внешним угрозам

Владимир Зеленский и Василий Малюк, фото с сайта президента

Президент Владимир Зеленский 27 февраля провел совещание с главой Службы безопасности Украины и другими ключевыми лицами, которые занимаются защитой государства.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в понедельник

Прямая речь: "Провел сегодня несколько совещаний с представителями правительства и силового блока. В частности, совещание с главой СБУ Василием Малюком. По текущим вопросам и по нашим шагам в ближайшее время для защиты государства.

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Ни одного шанса каким-либо внутренним угрозам не оставим так же, как и внешним".