Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский провел совещания с силовым блоком: Ни шанса внутренним и внешним угрозам

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 23:08
Владимир Зеленский и Василий Малюк, фото с сайта президента

Президент Владимир Зеленский 27 февраля провел совещание с главой Службы безопасности Украины и другими ключевыми лицами, которые занимаются защитой государства.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в понедельник

Прямая речь: "Провел сегодня несколько совещаний с представителями правительства и силового блока. В частности, совещание с главой СБУ Василием Малюком. По текущим вопросам и по нашим шагам в ближайшее время для защиты государства.

Ни одного шанса каким-либо внутренним угрозам не оставим так же, как и внешним".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая областьСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоОккупанты обстреляли Запорожье, повреждена многоэтажка – мэрия

Российский олигарх Тиньков просит Британию снять санкции – и не только он

видеоЗеленский провел энергетическое совещание: Зима пройдена, угроза сохраняется

Россияне ударили по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины

Еще в двух областях Украины обнаружили новый подвид COVID-штамма Омикрон "Кракен"

В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

Все новости...
Зеленский
Зеленский объяснил, почему партнерам Украины нужно убрать "авиационное табу"
Китай отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко
Последние новости
02:25
фотоОккупанты обстреляли Запорожье, повреждена многоэтажка – мэрия
01:48
фотоСМИ показали последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске
01:03
Словакия может передать Украине 10 МиГ-29, решение ожидается в течение дней-недель
00:53
Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – AP
00:20
США призывают союзников наложить санкции на Китай, если он передаст России оружие – СМИ
23:55
Во Франции готовятся впервые конфисковать имущество подсанкционного российского олигарха – СМИ
23:50
видеоРосСМИ сообщают, что в Москве усиливают ПВО
23:30
Партия Орбана обещает поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
23:22
В Сумах слышали отзвук обстрелов приграничья из артиллерии РФ
22:59
Столкновение поездов в Греции: руководители ж/д компаний уволились
Все новости...