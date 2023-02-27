Зеленский провел совещания с силовым блоком: Ни шанса внутренним и внешним угрозам
Понедельник, 27 февраля 2023, 22:08
Президент Владимир Зеленский 27 февраля провел совещание с главой Службы безопасности Украины и другими ключевыми лицами, которые занимаются защитой государства.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в понедельник
Прямая речь: "Провел сегодня несколько совещаний с представителями правительства и силового блока. В частности, совещание с главой СБУ Василием Малюком. По текущим вопросам и по нашим шагам в ближайшее время для защиты государства.
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Ни одного шанса каким-либо внутренним угрозам не оставим так же, как и внешним".