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Зеленський після зустрічі з міністром фінансів США: Росія заплатить за свою війну

Олена РощінаПонеділок, 27 лютого 2023, 22:51
Зеленський після зустрічі з міністром фінансів США: Росія заплатить за свою війну
Володимир Зеленський і Джанет Єллен, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський 27 лютого провів зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен, яка прибула до Києва, й обговорив із нею "відновлення справедливості" для українців.

Джерело: Офіс президента, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Дуже дякуємо вам за підтримку. США потужно підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це".

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Деталі: Український лідер відзначив анонсоване 24 лютого рішення адміністрації президента США виділити Україні 9,9 млрд доларів у 2023 році як пряму бюджетну підтримку. Він наголосив, що ці кошти вкрай важливі, оскільки дають змогу покрити незабезпечену частину держбюджету та підтримати верстви населення, які потребують цього найбільше.

Сторони також обговорили взаємодію України з Міжнародним валютним фондом та перспективи реалізації програм МВФ.

Окремо було обговорено питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії. Наголошувалося на актуальності залучення приватного сектору до реалізації відповідних проектів. 

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Зеленський відзначив важливість напрацювання механізмів щодо спрямування заарештованих російських активів на відбудову України.

Президент висловив подяку за системні кроки американської сторони з подальшого нарощування санкційного тиску на державу-агресора. Він наголосив на необхідності посилення санкцій, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну.

Пряма мова: "Обговорили потреби у відбудові в Україні й відновлення справедливості для наших людей та всього вільного світу – це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною... компенсації за рахунок російських активів.

Це непросте завдання. Але реалізувати його, спрямувати російські активи на відшкодування збитків за війну – це буде одним із найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яких агресіях загалом.

Думаю, формат відшкодування буде знайдений і Росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах".

Теми: ЗеленськийСША
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