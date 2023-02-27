Зеленский после встречи с министром финансов США: Россия заплатит за свою войну

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля провел встречу с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен, которая прибыла в Киев, и обсудил с ней "восстановление справедливости" для украинцев.

Источник: Офис президента, Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Очень благодарим вас за поддержку. США сильно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это".

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Детали: Украинский лидер отметил анонсированное 24 февраля решение администрации президента США выделить Украине 9,9 млрд долларов в 2023 году как прямую бюджетную поддержку. Он подчеркнул, что эти средства крайне важны, поскольку позволяют покрыть необеспеченную часть госбюджета и поддержать слои населения, которые нуждаются в этом больше всего.

Стороны также обсудили взаимодействие с Международным валютным фондом и перспективы реализации программ МВФ.

Отдельно обсуждался вопрос восстановления украинской инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии. Отмечалось актуальность привлечения частного сектора к реализации соответствующих проектов.

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Зеленский отметил важность выработки механизмов по направлению арестованных российских активов на восстановление Украины.

Президент выразил благодарность за системные шаги американской стороны по дальнейшему наращиванию санкционного давления на государство-агрессора. Он отметил необходимость ужесточения санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну.

Прямая речь: "Обсудили потребности в восстановлении в Украине и восстановлении справедливости для наших людей и всего свободного мира – это запуск реального механизма компенсации ущерба, нанесенного этой войной... компенсации за счет российских активов.

Это непростая задача. Но реализовать ее, направить российские активы на возмещение ущерба за войну – это будет одним из мощнейших ударов свободного мира и по этому агрессору, и по любым агрессиям в целом.

Думаю, формат возмещения будет найден, и Россия заплатит за свою войну. Во всех смыслах".