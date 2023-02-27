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Політ на українській "Мрії" вже доступний у Microsoft Flight Simulator

Олена РощінаПонеділок, 27 лютого 2023, 22:58
Політ на українській Мрії вже доступний у Microsoft Flight Simulator
Літак "Мрія", фото ДП "Антонов"

Microsoft Flight Simulator 27 лютого представив можливість здійснити віртуальний політ на українському транспортному літаку Ан-225 "Мрія", який Росія знищила рік тому. Кошти від продажу програми підуть на відновлення найбільшого у світі літака.

Джерело: ДП "Антонов" (ANTONOV Company)

Дослівно: "Мрія" піднімається у небо! Легендарний Ан-225 "Мрія" розправляє крила. Але поки що у всій своїй цифровій величі. Сьогодні, 27 лютого, Microsoft Flight Simulator офіційно презентував нове DLC для Microsoft Flight Simulator – Ан-225 "Мрія". Спробувати політ на крилах "Мрії" можна просто зараз – реліз вже доступний для ПК".

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Деталі: Зазначається, що проєкт став можливим завдяки злагодженій та інтенсивній роботі команди Microsoft Flight Simulator спільно з проєктною командою ДП "АНТОНОВ", активному сприянню Михайла Федорова та Міністерства цифрової трансформації України, підтримці й експертизі українських пілотів та інженерів, які допомогли зробити поведінку літака реалістичнішою. 

Командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штурман Сергій Нечаєв мали змогу протестувати цифрову "Мрію" на реалістичність польоту.

Дослівно: "Відновлення авіа-легенди було непростим та тривалим процесом над яким працювали кілька кваліфікованих команд з усього світу. Багато годин роботи розробки моделі, запис звуку, детальний дизайн – усе для того, щоб кожен зміг максимально реалістично відчути себе у ролі пілота найбільшого у світі літака, почути звук його двигунів, оглянути кабіну і вантажну рампу.

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Ми надзвичайно вдячні за рішення компанії Microsoft направити усі кошти від продажу доповнення "Mryia add-on" в Microsoft Flight Simulator на спеціальний рахунок ДП "АНТОНОВ" для відбудови Ан-225".

Цьому передувало: 2 лютого держпідприємство "Антонов" повідомило, що уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 "Мрія" в новій версії гри Microsoft Flight Simulator. 

Теми: авіатехнології
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