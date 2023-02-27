Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полет на украинском самолете "Мрія" уже доступен в Microsoft Flight Simulator

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 22:58
Полет на украинском самолете Мрія уже доступен в Microsoft Flight Simulator
Самолет "Мрия", фото ГП "Антонов"

Microsoft Flight Simulator 27 февраля представил возможность совершить виртуальный полет на украинском транспортном самолете Ан-225 "Мрія", который Россия уничтожила год назад. Средства от продажи приложения пойдут на восстановление крупнейшего в мире самолета. 

Источник: ГП "Антонов" (ANTONOV Company)

Дословно: "Мрия" поднимается в небо! Легендарный Ан-225 "Мрия" расправляет крылья. Но пока во всем своем цифровом величии. Сегодня, 27 февраля, Microsoft Flight Simulator официально представил новое DLC для Microsoft Flight Simulator – Ан-225 "Мрия". Попробовать полет на крыльях "Мечты" можно прямо сейчас – релиз уже доступен для ПК".

Реклама:

Детали: Отмечается, что проект стал возможным благодаря слаженной и интенсивной работе команды Microsoft Flight Simulator совместно с проектной командой ГП "АНТОНОВ", активному содействию Михаила Федорова и Министерства цифровой трансформации Украины, поддержке и экспертизе украинских пилотов и инженеров, которые помогли сделать поведение самолета более реалистичным.

Командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и пилоты Кирилл Волегов, Евгений Башинский, штурман Сергей Нечаев могли протестировать цифровую "Мечту" на реалистичность полета.

Дословно: "Восстановление авиалегенды было непростым и длительным процессом, над которым работали несколько квалифицированных команд со всего мира. Много часов работы разработки модели, запись звука, подробный дизайн – все для того, чтобы каждый смог максимально реалистично почувствовать себя в роли пилота крупнейшего в мире самолета, услышать звук его двигателей, осмотреть кабину и грузовую рампу.

ВИДЕО ДНЯ

Мы очень благодарны за решение компании Microsoft направить все средства от продажи дополнения "Mryia add-on" в Microsoft Flight Simulator на специальный счет ГП "АНТОНОВ" для восстановления Ан-225".

Этому предшествовало: 2 февраля госпредприятие "Антонов" сообщило, что заключило лицензионный договор с Microsoft о праве использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии игры Microsoft Flight Simulator.

Темы: авиатехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
авиа
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: