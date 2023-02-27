Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полет на украинском самолете "Мрія" уже доступен в Microsoft Flight Simulator

Елена РощинаПонедельник, 27 февраля 2023, 23:58
Самолет "Мрия", фото ГП "Антонов"

Microsoft Flight Simulator 27 февраля представил возможность совершить виртуальный полет на украинском транспортном самолете Ан-225 "Мрія", который Россия уничтожила год назад. Средства от продажи приложения пойдут на восстановление крупнейшего в мире самолета. 

Источник: ГП "Антонов" (ANTONOV Company)

Дословно: "Мрия" поднимается в небо! Легендарный Ан-225 "Мрия" расправляет крылья. Но пока во всем своем цифровом величии. Сегодня, 27 февраля, Microsoft Flight Simulator официально представил новое DLC для Microsoft Flight Simulator – Ан-225 "Мрия". Попробовать полет на крыльях "Мечты" можно прямо сейчас – релиз уже доступен для ПК".

Детали: Отмечается, что проект стал возможным благодаря слаженной и интенсивной работе команды Microsoft Flight Simulator совместно с проектной командой ГП "АНТОНОВ", активному содействию Михаила Федорова и Министерства цифровой трансформации Украины, поддержке и экспертизе украинских пилотов и инженеров, которые помогли сделать поведение самолета более реалистичным.

Командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и пилоты Кирилл Волегов, Евгений Башинский, штурман Сергей Нечаев могли протестировать цифровую "Мечту" на реалистичность полета.

Дословно: "Восстановление авиалегенды было непростым и длительным процессом, над которым работали несколько квалифицированных команд со всего мира. Много часов работы разработки модели, запись звука, подробный дизайн – все для того, чтобы каждый смог максимально реалистично почувствовать себя в роли пилота крупнейшего в мире самолета, услышать звук его двигателей, осмотреть кабину и грузовую рампу.

Мы очень благодарны за решение компании Microsoft направить все средства от продажи дополнения "Mryia add-on" в Microsoft Flight Simulator на специальный счет ГП "АНТОНОВ" для восстановления Ан-225".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 2 февраля госпредприятие "Антонов" сообщило, что заключило лицензионный договор с Microsoft о праве использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии игры Microsoft Flight Simulator.

Темы: авиатехнологии
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, дополненоОккупанты обстреляли Запорожье: повреждена многоэтажка

Российский олигарх Тиньков просит Британию снять санкции – и не только он

видеоЗеленский провел энергетическое совещание: Зима пройдена, угроза сохраняется

Россияне ударили по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины

Еще в двух областях Украины обнаружили новый подвид COVID-штамма Омикрон "Кракен"

В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

Все новости...
авиа
WizzAir останавливает рейсы из аэропорта Кишинева – одного из ключевых для украинских пассажиров
Спутник показал самолет в Мачулищах, который, вероятно, атаковали партизаны
У Путина отказались комментировать удар по "Мачулищам"
Последние новости
03:28
Канада доставила Украине уже более 3 тыс. тонн военной помощи
02:25
фото, дополненоОккупанты обстреляли Запорожье: повреждена многоэтажка
01:48
фотоСМИ показали последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске
01:03
Словакия может передать Украине 10 МиГ-29, решение ожидается в течение дней-недель
00:53
Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – AP
00:20
США призывают союзников наложить санкции на Китай, если он передаст России оружие – СМИ
23:55
Во Франции готовятся впервые конфисковать имущество подсанкционного российского олигарха – СМИ
23:50
видеоРосСМИ сообщают, что в Москве усиливают ПВО
23:30
Партия Орбана обещает поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
23:22
В Сумах слышали отзвук обстрелов приграничья из артиллерии РФ
Все новости...