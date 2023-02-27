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Росіяни вдарили по 6 громадах Сумщини, 86 прильотів за добу

Ольга Глущенко Понеділок, 27 лютого 2023, 23:14
Росіяни вдарили по 6 громадах Сумщини, 86 прильотів за добу
Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Ворог здійснив обстріли Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було зафіксовано 86 прильотів.

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Мінометним обстрілом села Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено 2 приватних будинки.

У селі Манухівка Новослобідської громади через обстріл з мінометів пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

У селі Будівельне Глухівської громади теж через прильоти з мінометів пошкоджене дорожнє асфальтоване покриття, у будинках вибиті вікна.

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Теми: Сумська областьобстріл
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