Росіяни вдарили по 6 громадах Сумщини, 86 прильотів за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Ворог здійснив обстріли Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було зафіксовано 86 прильотів.

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Мінометним обстрілом села Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено 2 приватних будинки.

У селі Манухівка Новослобідської громади через обстріл з мінометів пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

У селі Будівельне Глухівської громади теж через прильоти з мінометів пошкоджене дорожнє асфальтоване покриття, у будинках вибиті вікна.