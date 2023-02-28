Россияне ударили по 6 громадам Сумщины, 86 прилетов за сутки
Вторник, 28 февраля 2023, 00:14
В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 6 территориальных общин Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Враг совершил обстрелы Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было зафиксировано 86 прилетов.
Минометным обстрелом села Порохонь Середино-Будской громады повреждены 2 частных дома.
В селе Мануховка Новослободской громады из-за обстрела из минометов повреждены домовладения и хозяйственное помещение.
В селе Строительное Глуховской громады тоже из-за прилетов из минометов повреждено дорожное асфальтированное покрытие, в домах выбиты окна.