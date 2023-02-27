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Россияне ударили по 6 громадам Сумщины, 86 прилетов за сутки

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 23:14
Россияне ударили по 6 громадам Сумщины, 86 прилетов за сутки
Последствия обстрелов на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 6 территориальных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Враг совершил обстрелы Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было зафиксировано 86 прилетов.

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Минометным обстрелом села Порохонь Середино-Будской громады повреждены 2 частных дома.

В селе Мануховка Новослободской громады из-за обстрела из минометов повреждены домовладения и хозяйственное помещение.

В селе Строительное Глуховской громады тоже из-за прилетов из минометов повреждено дорожное асфальтированное покрытие, в домах выбиты окна.

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Темы: Сумская областьобстрел
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