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"Призупинення" РФ договору про ядерне озброєння ще не набуло чинності – Держдеп США

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 23:27
Призупинення РФ договору про ядерне озброєння ще не набуло чинності – Держдеп США
Меллорі Стюарт, фото з twitter ЄП

Сполучені Штати вважають, що рішення Росії про так зване призупинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) не набуло чинності, оскільки зобов’язання за ним і далі виконуються.

Про це під час заходу в Брукінгському інституті в понеділок заявила заявила помічниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями, верифікації та дотримання зобов’язань Меллорі Стюарт, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Призупинення ще офіційно не набуло чинності в тому сенсі, що ми все ще отримуємо повідомлення, як і сьогодні, згідно з договором, регулярні повідомлення. Та ми очікуємо: щойно це призупинення буде офіційно оформлене, вони припиняться", – сказала вона.

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Стюарт додала, що США "намагаються простежити" за ходом переговорів із Росією, "щоб по-справжньому зрозуміти, що ще може передбачати призупинення (СНО-3), а що – може бути продовжене".

"Наразі ми очікуємо, що це будуть лише повідомлення про пуски відповідно до угоди 1988 року, і що вони пообіцяли дотримуватися фактичних кількісних обмежень (ядерної зброї)", – нагадала помічниця держсекретаря США.

Нагадаємо, після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

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Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

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Теми: Росіяядерна зброяСША
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