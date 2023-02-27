"Приостановление" РФ договора о ядерном вооружении еще не вступило в силу - Госдеп США

Соединенные Штаты считают, что решение России о так называемой приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не вступило в силу, поскольку обязательства по нему продолжают выполняться.

Об этом во время мероприятия в Брукингском институте в понедельник заявила помощница госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения обязательств Мэллори Стюарт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Приостановление еще официально не вступило в силу в том смысле, что мы все еще получаем сообщения, как и сегодня, согласно договору, регулярные сообщения. И мы ожидаем: как только это приостановление будет официально оформлено, они прекратятся", - сказала она.

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Стюарт добавила, что США "пытаются проследить" за ходом переговоров с Россией, "чтобы по-настоящему понять, что еще может предусматривать приостановление (СНВ-3), а что - может быть продолжено".

"Сейчас мы ожидаем, что это будут только сообщения о пусках в соответствии с соглашением 1988 года, и что они пообещали придерживаться фактических количественных ограничений (ядерного оружия)", - напомнила помощница госсекретаря США.

Напомним, после объявления российского президента парламент России на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

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Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о СНВ-3 и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.

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