Мессі став найкращим футболістом 2022 року за версією ФІФА

За версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), форвард збірної Аргентини та французького "ПСЖ" Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу 2022 року.

Джерело: оголошення на церемонії The Best FIFA Football Awards у Парижі (Франція), цитує Укрінформ

Деталі: У Парижі завершилася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards за підсумками 2022 року за версією ФІФА.

Переможці у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022:

найкращий гравець (чоловіки) – Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")

найкращий гравець (жінки) – Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")

найкращий тренер (чоловіки) – Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), який здобув з командою трофей ЧС-2022;

найкращий тренер (жіночий футбол) – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії);

найкращий воротар (чоловіки) – Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла");

найкращий воротар (жінки) – Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед");

премія Пушкаша за найкращий гол – футболіст-ампутант Марцин Олекси (Польща, "Варта", Познань);

приз фейр-плей – Лука Лочошвілі (Грузія);

нагорода найкращим фанатам року – вболівальники збірної Аргентини;

символічна збірна (чоловіки): Тібо Куртуа, Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджил Ван Дейк, Каземіро, Лука Модрич, Кевін Де Брюйне, Ліонель Мессі, Карім Бензема, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе;

символічна збірна (жінки): Крістіан Ендлер, Люсі Бронз, Мапі Леон, Венді Ренар, Лея Вільямсон, Лена Обердорф, Алексія Путельяс, Кіра Уолш, Сем Керр, Бет Мід, Алекс Морган.