Мессі став найкращим футболістом 2022 року за версією ФІФА
Понеділок, 27 лютого 2023, 23:50
За версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), форвард збірної Аргентини та французького "ПСЖ" Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу 2022 року.
Джерело: оголошення на церемонії The Best FIFA Football Awards у Парижі (Франція), цитує Укрінформ
Деталі: У Парижі завершилася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards за підсумками 2022 року за версією ФІФА.
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Переможці у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022:
- найкращий гравець (чоловіки) – Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")
- найкращий гравець (жінки) – Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")
- найкращий тренер (чоловіки) – Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), який здобув з командою трофей ЧС-2022;
- найкращий тренер (жіночий футбол) – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії);
- найкращий воротар (чоловіки) – Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла");
- найкращий воротар (жінки) – Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед");
- премія Пушкаша за найкращий гол – футболіст-ампутант Марцин Олекси (Польща, "Варта", Познань);
- приз фейр-плей – Лука Лочошвілі (Грузія);
- нагорода найкращим фанатам року – вболівальники збірної Аргентини;
- символічна збірна (чоловіки): Тібо Куртуа, Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджил Ван Дейк, Каземіро, Лука Модрич, Кевін Де Брюйне, Ліонель Мессі, Карім Бензема, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе;
- символічна збірна (жінки): Крістіан Ендлер, Люсі Бронз, Мапі Леон, Венді Ренар, Лея Вільямсон, Лена Обердорф, Алексія Путельяс, Кіра Уолш, Сем Керр, Бет Мід, Алекс Морган.