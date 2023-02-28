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Мессі став найкращим футболістом 2022 року за версією ФІФА

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 00:50
Мессі. Фото: globallookpress.com

За версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), форвард збірної Аргентини та французького "ПСЖ" Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу 2022 року.

Джерело: оголошення на церемонії The Best FIFA Football Awards у Парижі (Франція), цитує Укрінформ

Деталі: У Парижі завершилася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards за підсумками 2022 року за версією ФІФА.

Переможці у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022:

  • найкращий гравець (чоловіки) – Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")
  • найкращий гравець (жінки) – Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")
  • найкращий тренер (чоловіки) – Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), який здобув з командою трофей ЧС-2022;
  • найкращий тренер (жіночий футбол) – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії);
  • найкращий воротар (чоловіки) – Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла");
  • найкращий воротар (жінки) – Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед");
  • премія Пушкаша за найкращий гол – футболіст-ампутант Марцин Олекси (Польща, "Варта", Познань);
  • приз фейр-плей – Лука Лочошвілі (Грузія);
  • нагорода найкращим фанатам року – вболівальники збірної Аргентини;
  • символічна збірна (чоловіки): Тібо Куртуа, Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджил Ван Дейк, Каземіро, Лука Модрич, Кевін Де Брюйне, Ліонель Мессі, Карім Бензема, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе;
  • символічна збірна (жінки): Крістіан Ендлер, Люсі Бронз, Мапі Леон, Венді Ренар, Лея Вільямсон, Лена Обердорф, Алексія Путельяс, Кіра Уолш, Сем Керр, Бет Мід, Алекс Морган.

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Теми: футболспорт
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