Мессі став найкращим футболістом 2022 року за версією ФІФА

За версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), форвард збірної Аргентини та французького "ПСЖ" Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу 2022 року.

Джерело: оголошення на церемонії The Best FIFA Football Awards у Парижі (Франція), цитує Укрінформ

Деталі: У Парижі завершилася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards за підсумками 2022 року за версією ФІФА.

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Переможці у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022: