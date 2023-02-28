Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 00:50
Месси. Фото: globallookpress.com

По версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), форвард сборной Аргентины и французского "ПСЖ" Лионель Месси стал лучшим игроком мира 2022 года.

Источник: объявление на церемонии The Best FIFA Football Awards в Париже (Франция), цитирует Укринформ

Детали: В Париже завершилась церемония награждения The Best FIFA Football Awards по итогам 2022 года по версии ФИФА.

Победители в номинациях The Best FIFA Football Awards-2022:

  • лучший игрок (мужчины) - Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")
  • лучший игрок (женщины) - Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")
  • лучший тренер (мужчины) - Лионель Скалони (сборная Аргентины), который получил с командой трофей ЧМ-2022;
  • лучший тренер (женский футбол) - Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии);
  • лучший вратарь (мужчины) - Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла");
  • лучший вратарь (женщины) - Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед");
  • премия Пушкаша за лучший гол - футболист-ампутант Марцин Олекси (Польша, "Варта", Познань);
  • приз фэйр-плей - Лука Лочошвили (Грузия);
  • награда лучшим фанатам года - болельщики сборной Аргентины;
  • символическая сборная (мужчины): Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе;
  • символическая сборная (женщины): Кристиан Эндлер, Люси Бронз, Мапи Леон, Венди Ренар, Лея Уильямсон, Лена Обердорф, Алексия Путельяс, Кира Уолш, Сэм Керр, Бет Мид, Алекс Морган.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: футболспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, дополненоОккупанты обстреляли Запорожье: повреждена многоэтажка

Российский олигарх Тиньков просит Британию снять санкции – и не только он

видеоЗеленский провел энергетическое совещание: Зима пройдена, угроза сохраняется

Россияне ударили по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины

Еще в двух областях Украины обнаружили новый подвид COVID-штамма Омикрон "Кракен"

В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

Все новости...
футбол
В драматической серии пенальти "Шахтер" обыграл "Ренн" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ, в ассоциации отреагировали
Драка футболистов в Турции: украинский ФК заявил о победе над россиянами
Последние новости
03:55
Обстрелы Сумщины: враг нанес удары по 5 громадам
03:28
Канада доставила Украине уже более 3 тыс. тонн военной помощи
02:25
фото, дополненоОккупанты обстреляли Запорожье: повреждена многоэтажка
01:48
фотоСМИ показали последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске
01:03
Словакия может передать Украине 10 МиГ-29, решение ожидается в течение дней-недель
00:53
Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – AP
00:20
США призывают союзников наложить санкции на Китай, если он передаст России оружие – СМИ
23:55
Во Франции готовятся впервые конфисковать имущество подсанкционного российского олигарха – СМИ
23:50
видеоРосСМИ сообщают, что в Москве усиливают ПВО
23:30
Партия Орбана обещает поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости...