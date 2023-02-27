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Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 23:50
Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА
Месси. Фото: globallookpress.com

По версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), форвард сборной Аргентины и французского "ПСЖ" Лионель Месси стал лучшим игроком мира 2022 года.

Источник: объявление на церемонии The Best FIFA Football Awards в Париже (Франция), цитирует Укринформ

Детали: В Париже завершилась церемония награждения The Best FIFA Football Awards по итогам 2022 года по версии ФИФА.

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Победители в номинациях The Best FIFA Football Awards-2022:

  • лучший игрок (мужчины) - Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ")
  • лучший игрок (женщины) - Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")
  • лучший тренер (мужчины) - Лионель Скалони (сборная Аргентины), который получил с командой трофей ЧМ-2022;
  • лучший тренер (женский футбол) - Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии);
  • лучший вратарь (мужчины) - Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла");
  • лучший вратарь (женщины) - Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед");
  • премия Пушкаша за лучший гол - футболист-ампутант Марцин Олекси (Польша, "Варта", Познань);
  • приз фэйр-плей - Лука Лочошвили (Грузия);
  • награда лучшим фанатам года - болельщики сборной Аргентины;
  • символическая сборная (мужчины): Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе;
  • символическая сборная (женщины): Кристиан Эндлер, Люси Бронз, Мапи Леон, Венди Ренар, Лея Уильямсон, Лена Обердорф, Алексия Путельяс, Кира Уолш, Сэм Керр, Бет Мид, Алекс Морган.

Темы: футболспорт
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