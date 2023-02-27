Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

По версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), форвард сборной Аргентины и французского "ПСЖ" Лионель Месси стал лучшим игроком мира 2022 года.

Источник: объявление на церемонии The Best FIFA Football Awards в Париже (Франция), цитирует Укринформ

Детали: В Париже завершилась церемония награждения The Best FIFA Football Awards по итогам 2022 года по версии ФИФА.

Реклама:

Победители в номинациях The Best FIFA Football Awards-2022: