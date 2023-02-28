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Влада російського Бєлгорода заявила про знайдені уламки трьох безпілотників

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 00:31
Влада російського Бєлгорода заявила про знайдені уламки трьох безпілотників
Гладков, фото з Telegram

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в місті були знайдені уламки трьох безпілотників.

Джерело: телеграм-канал Гладкова

Пряма мова: "У Бєлгороді знайдено уламки відразу трьох безпілотних літальних апаратів".

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Деталі: Гладков зазначив, що "постраждалих немає, але є руйнування: десь вибиті вікна, десь незначно пошкоджені автомобілі".

Губернатор Бєлгородської області додав, що ситуацією займаються спецслужби.

Нагадаємо: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. 

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Теми: Росіябезпілотники
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