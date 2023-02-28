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Власти российского Белгорода заявили о найденных обломках трех беспилотников

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 01:31
Гладков, фото из Telegram

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе были найдены обломки трех беспилотников.

Источник: телеграмм-канал Гладкова

Прямая речь: "В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов".

Детали: Гладков отметил, что "пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили".

Губернатор Белгородской области добавил, что ситуацией занимаются спецслужбы.

Напомним: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины.

Темы: Росcиябеспилотники
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