Власти российского Белгорода заявили о найденных обломках трех беспилотников
Вторник, 28 февраля 2023, 01:31
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе были найдены обломки трех беспилотников.
Источник: телеграмм-канал Гладкова
Прямая речь: "В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов".
Детали: Гладков отметил, что "пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили".
Губернатор Белгородской области добавил, что ситуацией занимаются спецслужбы.
Напомним: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины.