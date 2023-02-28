Нові санкції Японії проти РФ: у списку глава концерну "Калашников" і "Росбанк"

Влада Японії запроваджує санкції проти 48 фізичних осіб – росіян і поплічників окупантів, 73 організацій і російського банку.

Джерело: повідомлення МЗС Японії

Деталі: У повідомленні від 28 лютого зазначено, що нові санкції Японії стосуються 39 фізичних осіб, 73 організацій і одного банку РФ, а також 9 осіб "зі східних та південних регіонів України, які вважаються безпосередньо причетними до так званої "анексії" Російською Федерацією (колаборанти – УП)".

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Зокрема, у списку підсанкційних росіян опинилися заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін і глава концерну "Калашников" Алан Лушніков, співробітники Генерального штабу Збройних сил Росії.

Також у цьому списку – співробітники адміністрації президента Росії, зокрема начальник управління президента Росії із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева і заступник голови управління президента із забезпечення діяльності Держради Борис Рапопорт.

Крім того, уряд Японії запровадив санкції проти ПВК "Вагнер", "Росбанку", інститутів Російської академії наук та інших організацій.

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У повідомленні зазначається, що активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені.

Японія запроваджує й експортні обмеження щодо 21 організації РФ.