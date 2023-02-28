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Новые санкции Японии против РФ: в списке глава концерна "Калашников" и "Росбанк"

Вторник, 28 февраля 2023, 04:45
Фото: unsplash.com

Власти Японии вводят санкции против 48 физических лиц - россиян и приспешников оккупантов, 73 организаций и российского банка.

Источник: сообщение МИД Японии

Детали: В сообщении от 28 февраля указано, что новые санкции Японии касаются 39 физических лиц, 73 организаций и одного банка РФ, а также 9 человек "из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемой "аннексии" Российской Федерацией (коллаборационисты - УП)".

В частности, в списке подсанкционных россиян оказались заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин и глава концерна "Калашников" Алан Лушников, сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил России.

Также в этом списке - сотрудники администрации президента России, в частности начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и заместитель главы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Борис Рапопорт.

Кроме того, правительство Японии ввело санкции против ЧВК "Вагнер", "Росбанка", институтов Российской академии наук и других организаций.

В сообщении отмечается, что активы указанных организаций в случае их обнаружения будут заморожены.

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Япония вводит и экспортные ограничения в отношении 21 организации РФ.

Темы: ЯпониясанкцииРосcия
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