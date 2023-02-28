Окупанти обмежили в’їзд у населений пункт на Херсонщині – штаб

Російські загарбники запровадили в’їзд за перепустками у населений пункт Промінь Херсонської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області".

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Деталі: Зокрема, за даними штабу, в’їзд у населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.