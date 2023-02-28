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Оккупанты ограничили въезд в населенный пункт на Херсонщине – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 06:01
Оккупанты ограничили въезд в населенный пункт на Херсонщине – штаб
Иллюстративное фото с Getty Images

Российские захватчики ввели въезд по пропускам в населенный пункт Проминь Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области".

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Детали: В частности, по данным штаба, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.

Темы: ГенштабХерсонская областьоккупация
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