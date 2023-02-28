Оккупанты ограничили въезд в населенный пункт на Херсонщине – штаб

Российские захватчики ввели въезд по пропускам в населенный пункт Проминь Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области".

Детали: В частности, по данным штаба, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.