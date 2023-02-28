ЄС оприлюднив текст угоди між Косовом та Сербією про нормалізацію відносин

Європейський Союз опублікував текст угоди про нормалізацію відносин, яку Косово та Сербія підтримали напередодні після переговорів у Брюсселі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на текст документа.

Згідно з угодою, Косово та Сербія погодилися розвивати між собою нормальні, добросусідські відносини на основі рівноправності та взаємно визнавати відповідні документи та національну символіку, включаючи паспорти, дипломи, номерні знаки та митні печатки.

Косово та Сербія погодилися керуватися цілями та принципами, викладеними в Статуті ООН, особливо принципами суверенної рівності всіх держав, поваги до їх незалежності, автономії та територіальної цілісності, права на самовизначення, захисту прав людини і недискримінації.

Будь-які суперечки між собою вони обіцяють вирішувати виключно мирними засобами та утримуються від погрози силою або її застосування.

Сербія не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації.

Сербія та Косово не блокуватимуть прогрес один одного на шляху до ЄС і не заохочуватимуть інших до блокування на основі власних заслуг.

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Вони погодилися поглиблювати майбутнє співробітництво у сферах економіки, науки та технологій, транспорту та зв’язку, судових та правоохоронних відносин, пошти та телекомунікацій, охорони здоров’я, культури, релігії, спорту, захисту навколишнього середовища, зниклих безвісти, переміщених осіб та інших аналогічних областях шляхом укладення конкретних угод.

Косово погодилося забезпечити належний рівень самоврядування для своєї сербської громади включно з можливістю фінансової підтримки Сербією та прямим каналом зв’язку для сербської громади з урядом Косова.

Косово та Сербія офіційно закріплять статус Сербської Православної Церкви в Косові та забезпечать надійний рівень захисту об’єктів сербської релігійної та культурної спадщини відповідно до існуючих європейських моделей.

Косово та Сербія розмістять постійні представництва. Практичні питання, пов'язані зі створенням місій, розглядатимуться окремо.

Косово та Сербія створять спільний комітет під головуванням ЄС для моніторингу виконання цієї угоди.

Незважаючи на те, що нинішня угода є важливим кроком нормалізації, обидві сторони продовжуватимуть з новим поштовхом процес діалогу під проводом ЄС, який має призвести до юридично обов’язкової угоди щодо всебічної нормалізації їхніх відносин.

Лідери Сербії та частково визнаного Косова Александар Вучич і Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі 27 лютого попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.

ЄС виступає посередником у переговорах між Сербією і Косовом з 2011 року, але лише деякі з 33 угод, які були підписані, були втілені в життя.

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