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ЕС обнародовал текст соглашения между Косово и Сербией о нормализации отношений

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 06:24
ЕС обнародовал текст соглашения между Косово и Сербией о нормализации отношений
фото из twitter ЕП

Европейский Союз опубликовал текст соглашения о нормализации отношений, которое Косово и Сербия поддержали накануне после переговоров в Брюсселе.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на текст документа.

Согласно договору, Косово и Сербия согласились развивать между собой нормальные, добрососедские отношения на основе равноправия и взаимно признавать соответствующие документы и национальную символику, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные печати.

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Косово и Сербия согласились руководствоваться целями и принципами, изложенными в Уставе ООН, особенно принципами суверенного равенства всех государств, уважения их независимости, автономии и территориальной целостности, права на самоопределение, защиты прав человека и недискриминации.

Любые споры между собой они обещают решать исключительно мирными средствами и воздерживаются от угрозы силой или ее применения.

Сербия не будет возражать против членства Косово в любой международной организации.

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Сербия и Косово не будут блокировать прогресс друг друга на пути в ЕС и не будут поощрять других к блокированию на основе собственных заслуг. 

Они согласились углублять будущее сотрудничество в сферах экономики, науки и технологий, транспорта и связи, судебных и правоохранительных отношений, почты и телекоммуникаций, здравоохранения, культуры, религии, спорта, защиты окружающей среды, пропавших без вести, перемещенных лиц и других аналогичных областях путем заключения конкретных соглашений.

Косово согласилось обеспечить надлежащий уровень самоуправления для своей сербской общины, включая возможность финансовой поддержки Сербией и прямой канал связи для сербской общины с правительством Косово. 

Косово и Сербия официально закрепят статус Сербской Православной Церкви в Косово и обеспечат надежный уровень защиты объектов сербского религиозного и культурного наследия в соответствии с существующими европейскими моделями.

Косово и Сербия разместят постоянные представительства. Практические вопросы, связанные с созданием миссий, будут рассматриваться отдельно.

Косово и Сербия создадут совместный комитет под председательством ЕС для мониторинга выполнения этого соглашения.

Несмотря на то, что нынешнее соглашение является важным шагом нормализации, обе стороны будут продолжать с новым толчком процесс диалога под руководством ЕС, который должен привести к юридически обязательному соглашению о всесторонней нормализации их отношений.

Лидеры Сербии и частично признанного Косово Александар Вучич и Альбин Курти на встрече в Брюсселе 27 февраля предварительно поддержали план нормализации отношений, который разработали Франция и Германия.

ЕС выступает посредником в переговорах между Сербией и Косово с 2011 года, но лишь некоторые из 33 соглашений, которые были подписаны, были воплощены в жизнь.

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Темы: ЕСКосовоСербия
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