Ворог гатив по Нiкополю з важкої артилерії, пошкоджені будинки і готель
Вівторок, 28 лютого 2023, 06:40
Вночі 28 лютого росіяни вдарили по Нiкополю з важкої артилерії, пошкодили готель, будинки, автомобіль.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Цієї ночі ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування".
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Деталі: За повідомленням Лисака, у мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.
Крім того, обiрванi лiнії електропередач.
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