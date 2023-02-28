Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог гатив по Нiкополю з важкої артилерії, пошкоджені будинки і готель

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 06:40
Ворог гатив по Нiкополю з важкої артилерії, пошкоджені будинки і готель
наслідки обстрілів, фото Лисака

Вночі 28 лютого росіяни вдарили по Нiкополю з важкої артилерії, пошкодили готель, будинки, автомобіль.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Цієї ночі ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування".

Реклама:

Деталі: За повідомленням Лисака, у мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

Крім того, обiрванi лiнії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Нікопольобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Нікополь
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію
Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: