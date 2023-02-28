Ворог гатив по Нiкополю з важкої артилерії, пошкоджені будинки і готель

Вночі 28 лютого росіяни вдарили по Нiкополю з важкої артилерії, пошкодили готель, будинки, автомобіль.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Цієї ночі ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування".

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Деталі: За повідомленням Лисака, у мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

Крім того, обiрванi лiнії електропередач.