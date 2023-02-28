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Враг бил по Никополю из тяжелой артиллерии, повреждены дома и отель

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 07:40
последствия обстрелов, фото Лысака

Ночью 28 февраля россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, повредили отель, дома, автомобиль.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Этой ночью враг трижды бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Прошло без пострадавших, но есть разрушения".

Детали: По сообщению Лысака, в городе поврежден отель, 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.

Кроме того, оборваны линии электропередач.

Темы: Никопольобстрел
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