Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони "відмінусували" ще 550 окупантів, 3 ворожих танки і 3 РСЗВ

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 07:50
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 окупантів, три ворожих танки і три РСЗВ, 9 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3388 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2383 (+3) од,
  • РСЗВ – 478 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено о 07:10Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинули 2 людини, 11 врятували

фото, доповненоОкупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку

Російський олігарх Тіньков просить Британію зняти санкції – і не лише він

відеоЗеленський провів енергетичну нараду: Зиму пройдено, загроза зберігається

Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини

Ще у двох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен"

Усі новини...
війна
Білий дім: Війна в Україні буде центральною темою візиту Шольца у Вашингтон
Сили оборони відбили понад 60 ворожих атак – зведення
Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії – ISW
Останні новини
06:35
Сили оборони відбили понад 170 ворожих атак – Генштаб
05:52
РФ може використати ескалацію загроз навколо ЗАЕС для стримування контрнаступу України – ISW
04:58
фото, відео, доповнено о 07:10Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинули 2 людини, 11 врятували
03:55
Обстріли Сумщини: ворог завдав удари по 5 громадах
03:28
Канада доправила Україні вже понад 3 тис. тонн військової допомоги
02:25
фото, доповненоОкупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку
01:48
фотоЗМІ показали наслідки вибуху на аеродромі в російському Єйську
01:03
Словаччина може передати Україні 10 МіГ-29, рішення очікується протягом днів-тижнів
00:53
Розвідка США не знайшла докази причетності РФ до "гаванського синдрому" – AP
00:20
США закликають союзників накласти санкції на Китай, якщо він передасть Росії зброю – ЗМІ
Усі новини...