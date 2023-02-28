Сили оборони "відмінусували" ще 550 окупантів, 3 ворожих танки і 3 РСЗВ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 окупантів, три ворожих танки і три РСЗВ, 9 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3388 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,

артилерійських систем – 2383 (+3) од,

РСЗВ – 478 (+3) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0).