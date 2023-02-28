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Сили оборони "відмінусували" ще 550 окупантів, 3 ворожих танки і 3 РСЗВ

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 06:50
Сили оборони відмінусували ще 550 окупантів, 3 ворожих танки і 3 РСЗВ
фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 окупантів, три ворожих танки і три РСЗВ, 9 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3388 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2383 (+3) од,
  • РСЗВ – 478 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Теми: війнаРосія
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