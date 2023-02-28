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Силы обороны "отминусовали" еще 550 оккупантов, 3 вражеских танка и 3 РСЗО

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 07:50
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 оккупантов, три вражеских танка и три РСЗО, 9 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 149240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 3388 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6630 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2383 (+3) ед,
  • РСЗО - 478 (+3) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2051 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5252 (+4) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

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Темы: войнаРосcия
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