Силы обороны "отминусовали" еще 550 оккупантов, 3 вражеских танка и 3 РСЗО

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 оккупантов, три вражеских танка и три РСЗО, 9 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.23 ориентировочно составили:

Реклама: