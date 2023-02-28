Силы обороны "отминусовали" еще 550 оккупантов, 3 вражеских танка и 3 РСЗО
Вторник, 28 февраля 2023, 07:50
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 оккупантов, три вражеских танка и три РСЗО, 9 боевых бронированных машин.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 149240 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 3388 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6630 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2383 (+3) ед,
- РСЗО - 478 (+3) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 300 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2051 (+3),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5252 (+4) ед,
- специальная техника - 230 (+0).
ВИДЕО ДНЯ