Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны "отминусовали" еще 550 оккупантов, 3 вражеских танка и 3 РСЗО

Ольга ГлущенкоВторник, 28 февраля 2023, 06:50
Силы обороны отминусовали еще 550 оккупантов, 3 вражеских танка и 3 РСЗО
фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 оккупантов, три вражеских танка и три РСЗО, 9 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 149240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 3388 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6630 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2383 (+3) ед,
  • РСЗО - 478 (+3) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2051 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5252 (+4) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
война
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: