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В Кабмине рассказали, сколько чиновников воюет на фронте: 108 уже погибли

Ирина БалачукВторник, 28 февраля 2023, 07:57
В Кабмине рассказали, сколько чиновников воюет на фронте: 108 уже погибли
Украинский военный. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Более 3,5 тысячи государственных служащих защищают Украину с оружием в руках по состоянию на конец первого года полномасштабной войны, 108 чиновников погибли и 80 получили ранения.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире марафона новостей

Прямая речь Немчинова: "Всего на конец года таких людей (государственных служащих, которые воюют на фронте – ред.) было 3 637 человек. К сожалению, по состоянию на конец года 108 государственных служащих погибли, 80 были ранены".

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Детали: Он также добавил, что еще более 200 чиновников считаются пропавшими без вести.

Немчинов добавил, что госслужащие защищают Украину не только в рядах ВСУ, но и в рядах всего сектора безопасности – и в Нацгвардии, и в Пограничной службе, и в СБУ и в других военных формированиях.

Темы: УкраинавойнаКабинет министров
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